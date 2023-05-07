وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي

توفي المخرج والفنان والباحث العراقي محسن أحمد محمد العزاوي، الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان يعاني وضعاً صحياً صعباً بعد أن تعرض لجلطات دماغية عدة خلال السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وحسب الوكالة، رقد العزاوي الذي ولد في 1939 بمدينة الناصرية لفترة طويلة، في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد، وكان في وضع صحي حرج بحسب تأكيدات نجله الممثل سامان العزاوي.

والراحل مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي، له أكثر من 70 عملاً مسرحياً، بدأ مشواره الفني مخرجاً لأول عمل كتبه الراحل عزيز عبد الصاحب، "زنزانة رقم 16" في 1985 لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل.

العزاوي خريج معهد الفنون الجميلة قسم المسرح في بغداد، وخريج أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية في براغ تشيكوسلوفاكيا سابقاً، وحاصل على الدكتوراه من جامعة تشارلز - كلية الفلسفة في براغ.