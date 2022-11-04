مي كساب تؤكد تعاون أحمد السقا وأوكا في أغنية جديدة

أكدت الفنانة مي كساب زوجة مغنى الراب والمهرجانات أوكا، اليوم الجمعة، وجود تعاون بين زوجها والفنان أحمد السقا في أغنية جديدة ستجمعهما قريبًا.

وأوضحت مي كساب في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الأغنية الجديدة سيتم تسجيلها هذه الأيام، نافية بذلك ما قاله مدير أعمال أحمد السقا بشأن عدم وجود تعاون بين زوجها والسقا قبل أيام.

وبررت ما خرج به مدير أعمال السقا بأنه من الممكن ألا يكون على دراية بوجود التعاون بين الفنان وزوجها، مبررة ذلك بقولها إن "الأمر شخصي بينهما".

وأضافت مي كساب: "بالفعل فيه أغنية، ولكن أحمد السقا مش بيغني فيها، هو المؤلف، وأوكا من لحنها وسيغنيها، وسيتم تسجيلها خلال هذه الأيام".

وكشفت الفنانة المصرية تفاصيل الأغنية، قائلة: "أحمد السقا كلمني وقاللي هبعتلك أغنية تديها لأوكا يلحنها ويغنيها، وبالفعل بعتلي الأغنية وهي اسمها (أبويا مش أبوك)، ويتم التحضير لها، وسيتم طرحها خلال هذه الأيام".

وكان محمد حسن مدير أعمال الفنان أحمد السقا قد كشف حقيقة تقديمه لأغنية شعبية من كلماته بالتعاون مع المغني أوكا، مؤكدًا أن ذلك عار تمامًا من الصحة.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا قدم أكثر من أغنية كمؤلف، من بينها أغنية لمواطنه المغني والملحن محمد نور.