خطوبة بلوغر مصرية لزوج صديقتها يشعل مواقع التواصل في مصر

وخرجت سلمى طليقة خطيب رهف الشامي عبر حسابها على فيسبوك، معلنة أن صديقتها رهف قامت بخطف زوجها منها.

وروت سلمى ان البلوغر أتت إلى حفل زفافها قبل 5 سنوات وأنها صديقة زوجها منذ فترة طويلة، حتى اكتشفت خيانتهما، وأن ما يربطهما علاقة عاطفية وليست صداقة.

وأوضحت سلمي، أن البلوغر رهف الشامي طلبت من طليقها قبل الارتباط أن يطلق زوجته لكي توافق على خطبته، وبالفعل طلقها منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، وتقدم لخطبة البلوغر عقب طلاقه.

وتعرضت رهف الشامي لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشور سلمى، الأمر الذي دفعها للرد من خلال مجموعة تدوينات عبر حسابها على إنستغرام تتهم سلمى بأنها من خطفته منها أولا.

وقالت رهف: "أنا كنت خطيبته منذ 10 سنين وهي تدخلت ووقعت بيننا، هي مش صحبتي، بعدما تركت خطيبي منذ أكثر من 10 سنوات، ظلت السيدة تحاول معه حتى تزوجها، وذهبت بنفسي إلى حفل زفافهما لكي أكسر بداخلي إحساسي تجاهه بالحب، وأنا في الصورة اللي انتشرت كنت أبكي وأنا أرى حبيبي بيتزوج سيدة أخرى".

وأشارت رهف إلى إن التواصل بينها وبين خطيبها انقطع بعد زواجه لمدة 5 سنوات، لكن زوجته لم تتركها وظلت تتحدث معها دائما بغرض أنها تريد منها إعلان لصفحتها الشخصية، لكن رهف كانت تتجاهل الأمر.