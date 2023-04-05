أزمة صحية تنقل الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي إلى المستشفى

وكان الإعلامي عبيد العتيبي قد كشف عن معاناته صحيا قبل نحو أسبوع، ولم يكشف عن تفاصيل الأزمة، وذلك عبر تغريدة تتحدث عن الرضا بالقدر، بينما دعا له متابعون بالشفاء.

ومن غير المعروف إن كان العتيبي قد نشر تغريدته من داخل المستشفى أم قبل نقله إليه.

يذكر أن الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي عمل مقدما لبرنامج "سوالف ليل"، وكذلك برامج صباح الخير يا كويت، كما شارك كضيف شرف في "قرقيعان".