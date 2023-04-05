أزمة صحية تنقل الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي إلى المستشفى
تسببت أزمة صحية حادة في دخول الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي إلى العناية المركزة في المستشفى.
وكشف الصحافي نايف الشمري عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تواجد الإعلامي العتيبي في العناية المركزة، دون التطرق إلى تفاصيل أزمته الصحية.
وكان الإعلامي عبيد العتيبي قد كشف عن معاناته صحيا قبل نحو أسبوع، ولم يكشف عن تفاصيل الأزمة، وذلك عبر تغريدة تتحدث عن الرضا بالقدر، بينما دعا له متابعون بالشفاء.
ومن غير المعروف إن كان العتيبي قد نشر تغريدته من داخل المستشفى أم قبل نقله إليه.
يذكر أن الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي عمل مقدما لبرنامج "سوالف ليل"، وكذلك برامج صباح الخير يا كويت، كما شارك كضيف شرف في "قرقيعان".