بيير داغر: أرغب بالاعتذار لأشخاص كثيرين.. وأخاف الموت

كشف الفنان اللبناني بيير داغر عن جوانب من حياته الشخصية في لقاء إعلامي، لافتا إلى أنه ليس من النوع الذي يستطيع إخفاء انفعاله وغضبه.

وقال الفنان داغر إنه لا يملك القدرة على السيطرة على ملامح وجهه، مؤكدا أنه لا يجيد التمثيل في الحياة الواقعية.

وعن عمله مع المخرج السوري نجدت أنزور، أوضح أنه عانى من ظروف قاسية لا يمكنه أن ينساها، حيث كانت بعض المشاهد تتطلب أن يكون الممثل ذا بنية جسدية قوية، بسبب مشاهده القاسية.