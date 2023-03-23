وفاة الإذاعية المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة"

غيَّب الموت، اليوم الخميس، الإذاعية المصرية فضيلة توفيق الشهيرة بـ"أبلة فضيلة" عن عمر ناهز 93 عامًا، في كندا.

وكتب أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا عبر حسابه على "فيسبوك": "فقدت مصر اليوم قامة إعلامية عظيمة وإحدى أيقونات تاريخها الإذاعي المعاصر، الإعلامية القديرة أُمنا جميعًا في جيل السبعينيات الأستاذة فضيلة توفيق (أبلة فضيلة)"، مشيرًا إلى أنها توفيت في كندا حيث كانت تقيم مع ابنتها وأحفادها.

وأعلنت ريم إبراهيم علي، ابنة الإذاعية الكبيرة وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا.