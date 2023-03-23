وفاة الإذاعية المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة"
غيَّب الموت، اليوم الخميس، الإذاعية المصرية فضيلة توفيق الشهيرة بـ"أبلة فضيلة" عن عمر ناهز 93 عامًا، في كندا.
وكتب أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا عبر حسابه على "فيسبوك": "فقدت مصر اليوم قامة إعلامية عظيمة وإحدى أيقونات تاريخها الإذاعي المعاصر، الإعلامية القديرة أُمنا جميعًا في جيل السبعينيات الأستاذة فضيلة توفيق (أبلة فضيلة)"، مشيرًا إلى أنها توفيت في كندا حيث كانت تقيم مع ابنتها وأحفادها.
وأعلنت ريم إبراهيم علي، ابنة الإذاعية الكبيرة وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا.
وكتبت ريم إبراهيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، أبلة فضيلة".
وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق الـ24 من مارس، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج بكندا".
وتخرجت فضيلة توفيق في كلية الحقوق وتعلمت على يد "بابا شارو" الإذاعي المصري الشهير مقدم برامج الأطفال، وهي شقيقة الفنانة المصرية الراحلة محسنة توفيق.
وولدت الإذاعية الكبيرة، لأم تركية ولها شقيقتان وشقيق، وبدأت عملها في مكتب محاماة، لكن في عام 1953 كانت قابلت الإذاعي "بابا شارو" واسمه الحقيقي محمد محمود شعبان وأعربت له عن أمنيتها في أن تكون يومًا ما مذيعة للأطفال.
وساعدها "بابا شارو"، وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة آنذاك لوزارة المواصلات.
وكانت بدايتها في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون، وفي عام 1959 تحقق حلمها بالعمل مع بابا شارو.
وكان للإذاعية الكبيرة برنامج آخر وهو "غنوة وحدوتة" استضافت خلاله العديد من الشخصيات مثل أنيس منصور وعبدالحليم حافظ ونجيب محفوظ.