جورج وسوف: أيام الطرب والزمن الجميل لم تعد موجودة

قال الفنان السوري جورج وسوف، إن أيام الطرب والزمن الجميل لم تعد موجودة، رغم وجود العديد من الفنانين الشباب الذي يتمتعون "بتكنيك جيد"، على حد وصفه.

وأشار خلال لقائه مع برنامج "سهير شو" الذي تقدمه الإعلامية سهير القيسي، إلى أن صناعة اللحن أصبحت نادرة ومتشابهة، في حين أن تنفيذ الموسيقى في الوقت الحالي هي"أجمل من الماضي".

وأكد جورج وسوف المُلقب بـ"سلطان الطرب"، أن ذلك اللقب الذي أطلقه عليه الجمهور لا يعنيه أبدًا، مقرًا بوجود أصوات أخرى "أحلى وأهم" من صوته، بحسب قوله.