جورج وسوف: أيام الطرب والزمن الجميل لم تعد موجودة
قال الفنان السوري جورج وسوف، إن أيام الطرب والزمن الجميل لم تعد موجودة، رغم وجود العديد من الفنانين الشباب الذي يتمتعون "بتكنيك جيد"، على حد وصفه.
وأشار خلال لقائه مع برنامج "سهير شو" الذي تقدمه الإعلامية سهير القيسي، إلى أن صناعة اللحن أصبحت نادرة ومتشابهة، في حين أن تنفيذ الموسيقى في الوقت الحالي هي"أجمل من الماضي".
وأكد جورج وسوف المُلقب بـ"سلطان الطرب"، أن ذلك اللقب الذي أطلقه عليه الجمهور لا يعنيه أبدًا، مقرًا بوجود أصوات أخرى "أحلى وأهم" من صوته، بحسب قوله.
وتطرق الفنان السوري خلال اللقاء، إلى حياته الأسرية، حيثُ أعرب عن فخره بأولاده حاتم وجورج والراحل وديع، في حين وصف ابنته الصغيرة "عيون"، بأنها "عيون جورج وسوف".
واستبعد أن يحمل أحد أبنائه رسالته في الفن والغناء، لأنه لم يسمع أصواتهم في الغناء منذ صغرهم، مستذكرًا والده ووالدته عند رؤيته صورتهما، حيثُ خاطبهما بالقول: "يا أمي محلاكي، دخيل شيبتك يا بيي، الله يرحمكم، إنتو ما متوا بعيوني، إنتو لسا عايشين معي".
وأكد "وسوف" عدم شعوره بالخوف من الموت، إذ قال: "الموت حق، كلنا رح نموت، أهم شي الواحد يموت وتارك وراه سمعه طيبة، وينحكى عنه بالخير".
وتطرق الفنان السوري خلال اللقاء إلى عتبه على الفنان كاظم الساهر، رافضًا رواية تفاصيل الموقف، إذ اكتفى بالقول: "العتب على قد المحبة"، لكنه أشاد بموهبة الساهر.
ومضى الفنان جورج وسوف، قائلًا: "كاظم لا يستهان به أبدًا، حبيته من قلبي قبل ما أعرفه، كان مثله الأعلى أبو وديع وفرحت، نجح ووصل للعالمية، وهو فنان كبير"، مبينًا أنه عندما قدّم أغنية "سلمتك بيد الله" للساهر، حظي الأخير بشهرة ومتابعة من قبل الجمهور، لكنه أكمل مسيرته بمهارته.
وأكد "وسوف" أنه لا يشعر بالكره تجاه أحد من أصدقائه الفنانين، واصفًا زياد برجي ووليد توفيق بالأقرب لقلبه، متمنيًا من كل فنان أن يبقى متواضعًا.