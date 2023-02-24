هل قتل زلزال سوريا الفنان شادي زيدان؟

نعى الوسط الفني السوري والعربي الفنان شادي زيدان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر 49 عاما.

وأصيب شادي زيدان، بحسب المعلومات المتداولة بجلطة دماغية أدخلته المستشفى قبل نحو أسبوع، وبعدها تم الإعلان عن دخوله في غيبوبة "كوما".

وقال مقربون من الفنان السوري إن زيدان كان يؤدي مشهدا في عمل رمضاني، إذ كان يلعب دور شخصية تصيب بوعكة صحية وتفقد وعيها، وسقط بالفعل على الأرض، ليتبين إصابته بجلطة.