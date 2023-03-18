نجمة "سعودي آيدول" همس فكري.. تكشف أسرارا عن نفسها بعد فوزها
كشفت الفنانة الشابة همس فكري، الفائزة بلقب "سعودي آيدول" في موسمه الأول، عن معلومات شخصية عنها.
وعرفت فكري جمهورها الجديد على نفسها من خلال حسابها في "سناب شات" وقد أدلت بمعلومات حول شخصها ومسيرتها.
وقالت في الفيديو الذي بثته إن اسمها الحقيقي هو "زينب" أما همس فكري فهو الاسم الفني الذي تعتمده.
ولفتت "فكري"، التي صرحت أنها تبلغ من العمر 29 عاما، أن مسيرتها الغنائية ليست وليدة اللحظة، لكنها تغني في الأعراس منذ 15 عاما.
وأكدت أن اسمها غير معروف في السابق، لأنها لم تكن تحب التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الشابة السعودية أنها ورثت موهبتها من والدتها، الفنانة أماني الشافعي، والتي كانت معروفة كفنانة أعراس كذلك.
واختتمت همس فكري حديثها بتوجيه الشكر لكل من دعمها في التصويت، ودفعها إلى الفوز ونيل لقب "سعودي آيدول".
واختتم برنامج المواهب "سعودي آيدول" موسمه الأول، يوم الأربعاء، وذلك بعد أسابيع عدة من المنافسات الغنائية الحماسية والمصيرية، ووصل مع همس فكري إلى الحلقة الختامية كل من عبد العزيز مانع وماجد العويد.