نجمة "سعودي آيدول" همس فكري.. تكشف أسرارا عن نفسها بعد فوزها

كشفت الفنانة الشابة همس فكري، الفائزة بلقب "سعودي آيدول" في موسمه الأول، عن معلومات شخصية عنها.

وعرفت فكري جمهورها الجديد على نفسها من خلال حسابها في "سناب شات" وقد أدلت بمعلومات حول شخصها ومسيرتها.

وقالت في الفيديو الذي بثته إن اسمها الحقيقي هو "زينب" أما همس فكري فهو الاسم الفني الذي تعتمده.

ولفتت "فكري"، التي صرحت أنها تبلغ من العمر 29 عاما، أن مسيرتها الغنائية ليست وليدة اللحظة، لكنها تغني في الأعراس منذ 15 عاما.