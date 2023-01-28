زوج باميلا أندرسون السابق يعتزم ترك هدية سخية لزوجته بعد الموت

كشف المنتج جون بيترز، الزوج السابق للممثلة الأمريكية الكندية باميلا أندرسون أنه يعتزم أن يترك لها هدية سخية للغاية بقيمة 10 ملايين دولار عند وفاته على الرغم من أن زواجهما استمر لأقل من أسبوعين.

وقال "بيترز، خلال مقابلة مع مجلة "فانيتي" نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الجمعة: "سأحب باميلا دائمًا، وستكون دائمًا في قلبي، والحقيقة أنني قررت أن أترك لها 10 ملايين دولار في وصيتي، هي لا تعرف ذلك، حتى أنه لا أحد يعرف ذلك"، مضيفًا: "أنا أقول ذلك فقط للمرة الأولى في هذه المقابلة، ربما لا ينبغي أن أقول ذلك، لكن هذا من أجلها سواء كانت بحاجة لذلك أم لا ".

والتقى "بيترز" البالغ من العمر 77 عامًا، لأول مرة بالممثلة الشقراء 55 عامًا، في فندق قصر بلاي بوي في لوس أنجليس، بعد وقت قصير من وصولها إلى المدينة من مسقط رأسها ببلدة صغيرة في كندا ثم بدأ بإغراق أندرسون بهدايا باهظة الثمن.