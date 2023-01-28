زوج باميلا أندرسون السابق يعتزم ترك هدية سخية لزوجته بعد الموت
كشف المنتج جون بيترز، الزوج السابق للممثلة الأمريكية الكندية باميلا أندرسون أنه يعتزم أن يترك لها هدية سخية للغاية بقيمة 10 ملايين دولار عند وفاته على الرغم من أن زواجهما استمر لأقل من أسبوعين.
وقال "بيترز، خلال مقابلة مع مجلة "فانيتي" نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الجمعة: "سأحب باميلا دائمًا، وستكون دائمًا في قلبي، والحقيقة أنني قررت أن أترك لها 10 ملايين دولار في وصيتي، هي لا تعرف ذلك، حتى أنه لا أحد يعرف ذلك"، مضيفًا: "أنا أقول ذلك فقط للمرة الأولى في هذه المقابلة، ربما لا ينبغي أن أقول ذلك، لكن هذا من أجلها سواء كانت بحاجة لذلك أم لا ".
والتقى "بيترز" البالغ من العمر 77 عامًا، لأول مرة بالممثلة الشقراء 55 عامًا، في فندق قصر بلاي بوي في لوس أنجليس، بعد وقت قصير من وصولها إلى المدينة من مسقط رأسها ببلدة صغيرة في كندا ثم بدأ بإغراق أندرسون بهدايا باهظة الثمن.
وبحسب المجلة، فإنه "بعد سنوات والعديد من الزيجات اللاحقة أعاد الاثنان علاقتهما، وتزوجا في 2020 ، قبل بدء جائحة كورونا مباشرة"، مشيرة إلى أن "الزواج استمر 12 يومًا فقط نظرًا لأنه لم يكن هناك أوراق زواج قانونية".
وفي مقابلة سابقة أكدت أندرسون أنها لا تُكن أي مشاعر قاسية تجاه زوجها السابق، وأنه رائع، وكان له تأثير كبير على حياتي، أنا أحبه حتى الموت ".
ووفقًا لموقع "سيلبريتي نتوورث" الخاص بثروات المشاهير فإن ثروة "أندروسن" بطلة المسلسل الشهير "باي ووتش" تبلغ حاليًا 20 مليون دولار.