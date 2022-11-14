تعرض لاعتداء بمصر.. من هو الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح؟

توفي يوم الإثنين، الفنان الأردني أشرف طلفاح، عن عمر ناهز 47 عاما، متأثرا بإصابة تعرض لها إثر الاعتداء عليه في مصر.

وكان طلفاح دخل قسم العناية الحثيثة في مستشفى مصري، إثر إصابته بجراح خطيرة أدخلته في غيبوبة، بحسب نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي.