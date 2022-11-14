تعرض لاعتداء بمصر.. من هو الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح؟
توفي يوم الإثنين، الفنان الأردني أشرف طلفاح، عن عمر ناهز 47 عاما، متأثرا بإصابة تعرض لها إثر الاعتداء عليه في مصر.
وكان طلفاح دخل قسم العناية الحثيثة في مستشفى مصري، إثر إصابته بجراح خطيرة أدخلته في غيبوبة، بحسب نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي.
وبدأ الراحل طلفاح، مسيرته الفنية العام 2006، بتمثيل أعمال درامية مختلفة، منها المسلسل البدوي الشهير "راس غليص"، إلى جانب العملين التاريخيين "الأمين والمأمون"، و"دعاة على أبواب جهنم".
كما شارك في المسلسل البدوي الرحيل، العام 2008، قبل المشاركة في المسلسل التاريخي "الحسن والحسين".
والفنان الراحل، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك التي تخرج منها العام 1997.