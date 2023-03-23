المخرج الأردني محمود الدوايمة يكشف لـ"إرم نيوز" مفاجأة "فنطاس" وسرّ التسمية

وعن وعده للجمهور بمفاجأة في "فنطاس"، قال الدوايمة: "نعم، وعدت بذلك، والمفاجأة هي أننا سنقدم أول عمل كوميدي خليجي، ليس هزليًّا، لكن كوميديا الموقف، به خطوط ليس من السهل تناولها في عمل كوميدي (الهاكرز وغسيل الأموال)، والأحداث اليومية التي تربط (فنطاس) بهذه الخطوط".

وتابع: "لذلك سيكون العمل مختلفًا عن الكوميديا الخليجية، وهو أشبه بالأعمال الأخيرة التي قدمها الفنان المصري الكبير عادل إمام".

وحول كواليس "فنطاس" والقضية التي يتناولها، أشار المخرج الأردني، إلى أن "المسلسل يتناول ثلاثة خطوط؛ خط له علاقة بالهاكرز، والثاني رومانسي وله علاقة بغسيل الأموال والعقارات الوهمية، والثالث الخط الأساس وهو الأحداث الأسرية في البيت مع فنطاس، وتعرضه إلى (دروبّات) في الحياة، والمتمثلة في المشاهد أو المواقف الكوميدية".

وواصل: "هناك رسالة تقدم من خلال بطل العمل (فنطاس)، وهو شخص بخيل، وهي أن عدم الاهتمام أحيانًا من الأب بالأبناء، يجعلهم ينجرفون إلى طرق لا يُحبذها المجتمع؛ حيث يسلك طريق الهاكرز، وشقيقه من ضيق الحال كان يبحث عن وظيفة، واستغلال بعض الأشخاص لحالته بغسيل الأموال وتسجيل شركات وهمية؛ ما أدى إلى سجنه".

وعن قول البعض إن "اللجوء إلى الكوميديا استسهال ولعب على المشاهد المضمون"، رد محمود الدوايمة، بأن "الكوميديا صعبة، فمن السهل جعل شخص يبكي، لكن جعله يضحك ليس بأمر سهل".