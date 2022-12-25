الشرطة الهندية تكشف سبب انتحار الفنانة تونيشا شارما

كشفت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، سبب انتحار الفنانة الشابة تونيشا شارما، التي أنهت حياتها شنقاً في حمام بموقع تصوير أحد أعمالها الفنية.

وقال مساعد مفوض شرطة مومباي خلال إفادة له حول الحادثة، إن انفصال الفنانة تونيشا شارما عن حبيبها السابق، زميلها شيزان محمد خان، كان الدافع وراء انتحارها.

ونفى الضابط الهندي وجود أي شبهة قتل في الحادثة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفنانة الراحلة لم تكن حاملاً، وفقا لما أثبته تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة.