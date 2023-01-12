الموت يُغيّب النجمة الأمريكية كارول كوك وعازف الغيتار البريطاني جيف بيك
توفيت الممثلة الأمريكية المخضرمة، كارول كوك عن عمر ناهز 98 عامًا.
وأكد زوجها توم تروب وفاتها، فيما قال وكيلها لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية إنها "توفيت بسبب قصور في القلب".
وكانت كوك لعبت دور البطولة في فيلمي "42nd Street"، و"Hello Dolly"، واشتهرت أيضًا بأدوارها السينمائية في "The Incredible Mr. Limpet"، و "Sixteen Candles"، وتجسيد شخصية "Pearl" في فيلم الرسوم المتحركة "Home on the Range".
وكانت ظهرت أيضًا في مسلسل "Grey’s Anatomy"، وكان آخر أعمالها الفنية في عام 2018 من خلال المسرحية الموسيقية "Still Waiting In The Wings".
وعلى صعيد متصل، توفي عازف الغيتار البريطاني الأسطوري ونجم الروك، جيف بيك، عن عمر ناهز 78 عامًا بعد إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي.
وتم تأكيد وفاة بيك من خلال نشر بيان لعائلته على صفحته الرسمية على "تويتر"، جاء فيه: "بالنيابة عن عائلته، نشارك خبر وفاة جيف بيك بحزن عميق، بعد إصابته فجأة بالتهاب السحايا الجرثومي، تطالب عائلته بالخصوصية أثناء هذه الخسارة الفادحة".
وكان المغني البريطاني، رود ستيوارت، وصف النجم الراحل بـ "الأعظم"، حيث نشر صورة لهما معًا على إنستغرام وكتب: "كان جيف بيك على كوكب آخر، أخذني وروني وود إلى الولايات المتحدة في أواخر الستينيات في فرقته ولم ننظر إلى الوراء منذ ذلك الحين".
كما قامت فرقة الروك الأمريكية "هوليوود فامبيرز"، التي تضم النجم جوني ديب وأليس كوبر وجو بيري وتومي هنريكسن بنعيه.
وكتبت الفرقة: "توفي صديقنا العزيز وأسطورة الغيتار جيف بيك، كانت موسيقى جيف المذهلة وشغفه بالغيتار مصدر إلهام لنا جميعًا، لقد كان مبتكرًا حقيقيًّا وسيستمر إرثه من خلال موسيقاه.. ارقد بسلام جيف".
كما شارك السير ميك جاغر، قائد فرقة "رولينج ستونز"، مقطع فيديو لهما معًا، وكتب: "لقد فقدت الموسيقى أحد أعظم عازفي الغيتار في العالم، سنفتقده جميعًا كثيرًا".