الموت يُغيّب النجمة الأمريكية كارول كوك وعازف الغيتار البريطاني جيف بيك

توفيت الممثلة الأمريكية المخضرمة، كارول كوك عن عمر ناهز 98 عامًا.

وأكد زوجها توم تروب وفاتها، فيما قال وكيلها لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية إنها "توفيت بسبب قصور في القلب".

وكانت كوك لعبت دور البطولة في فيلمي "42nd Street"، و"Hello Dolly"، واشتهرت أيضًا بأدوارها السينمائية في "The Incredible Mr. Limpet"، و "Sixteen Candles"، وتجسيد شخصية "Pearl" في فيلم الرسوم المتحركة "Home on the Range".