الحرب تشتعل مجددا بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم

حظرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مواطنتها نادين نجيم على تويتر، وذلك حسب ما أكده موقع "أي تي بالعربي" المهتم بأخبار المشاهير.

وكردة فعل حوّلت نادين نجيم حسابها في موقع التغريدات من عام إلى خاص؛ لمنع أي مستخدم لتوتير من الإشارة إلى اسمها أو حسابها، إلا في حال كان يتابعها.

أما سيرين، فنشرت منذ ساعات قليلة، فيديو لتمثال أفعى كوبرا سوداء، قالت فيه إن الأفاعي تلاحقها في كل مكان، وكأنها توجه كلامها لنادين نجيم.