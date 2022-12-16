الحرب تشتعل مجددا بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم
حظرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مواطنتها نادين نجيم على تويتر، وذلك حسب ما أكده موقع "أي تي بالعربي" المهتم بأخبار المشاهير.
وكردة فعل حوّلت نادين نجيم حسابها في موقع التغريدات من عام إلى خاص؛ لمنع أي مستخدم لتوتير من الإشارة إلى اسمها أو حسابها، إلا في حال كان يتابعها.
أما سيرين، فنشرت منذ ساعات قليلة، فيديو لتمثال أفعى كوبرا سوداء، قالت فيه إن الأفاعي تلاحقها في كل مكان، وكأنها توجه كلامها لنادين نجيم.
فردت نادين مرة أخرى بإعادة تغريدة للممثلة الأمريكية ميريل ستريب، قالت فيها: "لا أريد أن أضيع وقتي على أي شيء يؤذيني، لم أعد أريد أن أرضي من لا يحبني ولن أبتسم لمن لا يبتسم لي".
وأضافت: "أكره النزاعات وقلة الإخلاص والخيانة".
وكانت نادين قد انفعلت أمس على مغردة في تويتر، وأوصتها بعدم استخدام صورتها، قائلة: "اعملي يلي بدك بس شيلي صورتي وما بحقلك تهاجمي حدا لأنه ما حدا هاجمك فهمتِ؟".
وكانت شرارة الحرب قد اشتعلت بين سيرين ونادين، قبل شهر تقريبا، عندما قالت سيرين في منتدى الإعلام العربي، إن نادين رفضت العمل معها بمسلسل مشترك من إنتاج شركة الصباح.
ووقتها خرجت نادين، لتؤكد أن المنتج صادق الصباح لم يطرح تلك الفكرة عليها من الأصل، وأن ما قالته سيرين "غير صحيح".
ومنذ ذلك الحين، هاجم متابعو نادين وسيرين بعضهم البعض على موقع "تويتر" بتغريدات مسيئة للفنانتين، بينما تدخل عدد من مشاهير الوسط الفني لتهدئة الوضع بينهما، مشيرين إلى أنه يجدر بهما احترام بعضهما، خاصة أنهما نجمتان من البلد نفسه.