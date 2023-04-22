بعد إخلاء سبيله إثر مشاجرة مع شرطي.. أول تعليق للفنان اللبناني وسام فارس

قال الممثل اللبناني، وسام فارس بعد إخلاء سبيله إثر توقيفه ليومين بسبب الإشكال الذي جرى بينه وبين أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بمصلحة تسجيل السيارات بمنطقة النافعة في بيروت، إنه مهما طال الوقت سرعان ما ستظهر حقيقة ما جرى.

وفي أول تصريح له بعد الإشكال، تقدم فارس بالشكر للأشخاص الذين وقفوا إلى جانب عائلته في هذه الفترة.