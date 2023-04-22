بعد إخلاء سبيله إثر مشاجرة مع شرطي.. أول تعليق للفنان اللبناني وسام فارس
قال الممثل اللبناني، وسام فارس بعد إخلاء سبيله إثر توقيفه ليومين بسبب الإشكال الذي جرى بينه وبين أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بمصلحة تسجيل السيارات بمنطقة النافعة في بيروت، إنه مهما طال الوقت سرعان ما ستظهر حقيقة ما جرى.
وفي أول تصريح له بعد الإشكال، تقدم فارس بالشكر للأشخاص الذين وقفوا إلى جانب عائلته في هذه الفترة.
وحسب محامي فارس، فإنه "وفقا للفيديوهات المتداولة، ظهر أن وسام لم يعتد على عنصر قوى الأمن، في الوقت الذي تعهد فيه بتسديد نفقات استشفاء العنصر مع حقّ فارس الكامل بالادعاء؛ لأنه تعرض هو أيضا لإصابة أدت إلى كسر في أنفه".
وبعد أن نفذ عدد من الممثلين والفنانين اللبنانيين، وقفة احتجاجية أمام مخفر الدكوانة، قررت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضية منى حنقير، ترك فارس رهن التحقيق مقابل تعهده بدفع مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في منطقة الحوض.