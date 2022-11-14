رغم تحذير حسين فهمي.. نجوم خالفوا "دريس كود" في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)

انطلق حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، على رأسهم الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان الذي حرص على الحضور مبكرًا لاستقبال الضيوف.

ورغم تأكيد الفنان حسين فهمي على الالتزام بـ "دريس كود" خاص بالمهرجان، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض الفنانين لم يلتزموا به، على رأسهم مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، حيث ارتدى سترة بيضاء، في مخالفة صريحة لـ "دريس كود" الذي ينص على أن يرتدي الرجال بذلة سوداء وربطة عنق سوداء.