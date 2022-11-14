رغم تحذير حسين فهمي.. نجوم خالفوا "دريس كود" في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)
انطلق حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، على رأسهم الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان الذي حرص على الحضور مبكرًا لاستقبال الضيوف.
ورغم تأكيد الفنان حسين فهمي على الالتزام بـ "دريس كود" خاص بالمهرجان، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض الفنانين لم يلتزموا به، على رأسهم مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، حيث ارتدى سترة بيضاء، في مخالفة صريحة لـ "دريس كود" الذي ينص على أن يرتدي الرجال بذلة سوداء وربطة عنق سوداء.
وارتدى الفنان المصري إدوارد بذلة كحلية، كما ارتدت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني فستانًا أحمر عاري الظهر ومفتوحًا من الجانب، ما يعد مخالفًا لـ"دريس كود"، والذي يجبر الفنانات على ارتداء فستان طويل مقفول.
أما الفنان أحمد الفيشاوي فقد ضرب بـ "دريس كود" عرض الحائط، وارتدى بذلة بلون "بينك" دون ربطة عنق.
ووضع الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان شروطًا لحضور الفنانين والفنانات حفل الافتتاح، أبرزها الالتزام بـ"الدريس كود" الخاص بالمهرجان.
وأوضح ذلك في بيان له، قائلًا: "إحنا مهرجان دولي درجة أولى، ولما جيت المهرجان لقيت إنه كل واحد يلبس إللي هو عاوزه، عيب، أنا هلبس كويس، والناس تلبس لطيف، والفنانات تلبس كويس، المسألة تطورت أكثر مما أتخيل".
وأضاف: "مسألة اللبس تطورت فوق ما كنت أتخيل، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان، طب لفي كده، اسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان، كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية، الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك، وهيبان إنه مهرجان قيّم جدًا".