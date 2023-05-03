مهرجان كان يمنح مايكل دوغلاس سعفة ذهبية فخرية

يمنح مهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته السادسة والسبعين التي تنعقد في الفترة من 16 إلى 27 مايو أيار الجاري، سعفة ذهبية فخرية لنجم هوليوود مايكل دوجلاس ليضيفها لقائمته الطويلة من الجوائز.

وقال منظمو مهرجان كان، أحد أكبر محافل السينما في العالم، اليوم الأربعاء، إنهم سيكرمون الممثل الفائز بجائزة أوسكار مرتين في حفل افتتاح المهرجان؛ تقديرا "لمسيرته الرائعة، فضلا عن إسهاماته في عالم السينما".

وتشمل مسيرة دوجلاس (78 عاما) المهنية الحافلة أفلاما مثل (ذا تشاينا سيندروم) "متلازمة الصين"، و(بيزيك إنستينكت) "غريزة أساسية"، و(فولينج داون) "السقوط"، و(بيهايند ذا كانديلابرا) "خلف الشمعدان"، وجميعها عُرضت في مهرجان كان.