جينيفر أنيستون: ماثيو بيري كان سعيدا صباح يوم وفاته
كشفت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون أن زميلها الراحل ماثيو بيري كان سعيدا عندما تواصلت معه صباح وفاته.
وفي مقابلة إجرتها مع برنامج "ذا مورنغ شو" قالت أنيستون "كان ماثيو سعيدا، وكان بصحة جيدة. توقف عن التدخين، وكان يتبع نظاما صحيا. هذا كل ما أعرفه".
وأضافت "راسلته في صباح وفاته، لم يكن يتألم ولم يكن يعاني من أي شيء، بل كان سعيدا".
وتابعت "عمل ماثيو بجد، اشتاق إليه كثيرا، لقد أضحكنا جميعا".
وفضلت جينيفر أنيستون التزام الصمت بعد وفاة صديقها المقرب ماثيو بيري، فيما أكدت مصادر مقربة منها أنها أصيبت بصدمة، وأن حالتها النفسية سيئة للغاية. لكنها وبعد أسبوعين شاركت جمهورها منشورا مؤثرا عنه.
يذكر أن ماثيو بيري توفي عن 54 عاما، إذ عثر عليه جثة هامدة بحمام السباحة في منزله بلوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر الماضي، وأكدت الشرطة أن وفاة النجم الأمريكي لم تكن انتحارا، إلا أن سبب الوفاة الرسمي لم يعلن حتى اللحظة.