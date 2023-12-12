جينيفر أنيستون: ماثيو بيري كان سعيدا صباح يوم وفاته

كشفت النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون أن زميلها الراحل ماثيو بيري كان سعيدا عندما تواصلت معه صباح وفاته.

وفي مقابلة إجرتها مع برنامج "ذا مورنغ شو" قالت أنيستون "كان ماثيو سعيدا، وكان بصحة جيدة. توقف عن التدخين، وكان يتبع نظاما صحيا. هذا كل ما أعرفه".

وأضافت "راسلته في صباح وفاته، لم يكن يتألم ولم يكن يعاني من أي شيء، بل كان سعيدا".

وتابعت "عمل ماثيو بجد، اشتاق إليه كثيرا، لقد أضحكنا جميعا".