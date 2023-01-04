القبض على العازف المصري محمد عبد السلام

ألقت السلطات المصرية القبض على عازف الأورغ المصري الشهير محمد عبد السلام في أحد الأكمنة بالقاهرة، لصدور 13 حكما غيابيا بحقه.

وقالت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، إنه "حين مرور العازف محمد عبد السلام على أحد الأكمنة بمنطقة المظلات بالقاهرة الكبري، تعرفت القوة الأمنية المتواجدة بالكمين عليه، وتم فحص بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليكتشف صدور 13 حكما غيابيا، بين تبديد وشيكات بدون رصيد".

واقتادت قوة أمنية محمد عبد السلام إلى قسم الشرطة، تمهيدا لترحيلة إلى السجن تنفيذا للأحكام الصادرة بحقه.

ويأتي القبض على محمد عبد السلام بعد أيام قليلة من قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل بوقفه عن العمل.

وأصدرت النقابة آنذاك بيانا تكشف فيه تفاصيل الوقف وأسبابه وجاء نصه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن السيد/ محمد عبد السلام معوض أحمد عازف (أورغ)، حاصل على تصريح سنوي ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المذكور عن العمل".