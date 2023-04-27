فوز الممثلة الأمريكية ميريل ستريب بجائزة "أميرة أستورياس"

فازت الممثلة الأميركية ميريل ستريب، اليوم الأربعاء، بجائزة "أميرة أستورياس" الإسبانية، إحدى أبرز الجوائز في البلدان الناطقة بالإسبانية عن "أدائها الذي لا يُنسى" لـ "الشخصيات النسائية المعقدة" طوال مسيرتها الفنية التي بدأت قبل أكثر من خمسين عامًا.

وأوضحت لجنة التحكيم في بيان أنها منحت الجائزة للممثلة البالغة 73 عامًا في فئة الفنون.

واعتبرت أن "الصدق والمسؤولية في اختيار ستريب أدوارها في خدمة قصص ملهمة ومثالية يتجاوز إطار الشاشة".

وأعربت الممثلة في بيان عن اعتزازها بنيلها "هذه الجائزة المرموقة من واحدة من أكثر الدول والثقافات موهبة في العالم".

وأدت ميريل ستريب الحائزة على 3 جوائز أوسكار أدوار البطولة في أكثر من 60 فيلمًا، تنوعت بين ناجيةٍ من معسكر اعتقال نازي وربة منزل تؤدي أغنيات فرقة "آبا" السويدية الشهيرة؛ ما أكسبها مكانة سينمائية مرموقة.

وحصلت على آخر جائزة أوسكار لها عام 2012 عن تجسيدها شخصية رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في فيلم "ذي آيرون ليدي" (The Iron Lady). وكانت فازت بأوسكارين، أولهما عام 1980 عن "كرايمر فيرسز كرايمر" (Kramer vs. Kramer) والثانية عام 1983 عن "صوفيز تشويس" (Sophie's Choice).

ويحصل الفائز بجائزة "أميرة أستورياس" على 50 ألف يورو، وهي واحدة من ثماني جوائز تُمنح في مجالَي الفنون والعلوم وسواهما، تمنحها كل عام المؤسسة التي أُطلق عليها هذا الاسم تكريمًا للأميرة ليونور، وريثة العرش الإسباني.

ومن بين الفائزين السابقين في فئة الفنون، المخرجان الأمريكيان مارتن سكورسيزي وفرنسيس فورد كوبولا،، والنمساوي مايكل هانيكه، والمهندس المعماري الأمريكي فرانك جيري.

ويتسلم الفائزون في مختلف الفئات جوائزهم من ملك إسبانيا فيليب السادس خلال احتفال يقام في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ويتولى التلفزيون الإسباني نقله مباشرة.