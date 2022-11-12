محمد عبده يقدم فنانة صاعدة للجمهور في موسم الرياض

فاجأ الفنان السعودي محمد عبده جمهور حفله في "ليلة فنان العرب" التي أقيمت، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتقديمه فنانة صاعدة للجمهور.

وقدم محمد عبده على مسرح الحفل الفنانة الصاعدة زينة عماد "تقديماً خاصاً" للجمهور، بحسب وصف قناة "روتانا" خليجية.

وغنى محمد عبده أغنية "زينة زينة.. زينة غالية علينا"، وقال: "عندنا فتاة الليلة من الشرقية صوت عجيب وغريب، حقيقة، حتسمعوه وتحبوه، أو سمعتوه وحتحبوه أكثر، جاية من الشرقية لتكون من أصدقاء محمد عبده".

وأضاف: "زينة من الأصوات العالية جودة، وعندها قوة في الصوت، وصوتها سوبرانو ألتو، في مجال النساء ومعه الأصوات الحلوة للرجال".

وتابع: "هي ودها أنه احنا نغني مع بعض ديو، ايش رايكم، بندور حاجة تحبوها مع بعض، ندندن على إيش؟" ليتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الثنائي.