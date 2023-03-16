بعد انتظار سنوات.. "سفربرلك" في موسم رمضان 2023

ويتناول العمل حياة حياة أربعة شبان عرب في جامعات اسطنبول يجدون أنفسهم في رحلة ستغير مصيرهم خلال فترة "سفربرلك".

وتسلط هذه الملحمة التاريخية، التي يشارك فيها العشرات من الممثلين العرب، أفول نجم الدولة العثمانية وزيادة الوعي العربي الذي يثور مطالبا بالاستقلال.

يذكر أن مسلسل "سفربرلك" كان من المفترض أن يكون شراكة بين المخرجين السوريين الليث حجو وحاتم علي، إلا أن وفاة الأخير أسفرت عن تولي الليث حجو الإخراج منفردا.

ويشارك في العمل من النجوم عابد فهد وأنس طيارة ومحمد بخش وعبدالرحمن اليماني وغيرهم.