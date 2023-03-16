بعد انتظار سنوات.. "سفربرلك" في موسم رمضان 2023
أطلقت منصة "شاهد" العرض الترويجي لمسلسل "سفربرلك"، وقد أعلنت أنه سيتم عرض موسمه الأول عبر منصتها خلال موسم رمضان 2023.
وتم تأجيل عرض الملحمة التاريخية "سفربرلك" عدة سنوات، قبل الإعلان عن إطلاقه أخيرا.
ويرصد العمل فترة الحكم العثماني إبان الحرب العالمية الأولى، حيث أصدر السلطان العثماني محمد رشاد في عام 1914 فرمانا (سفربرلك) للخدمة العسكرية الإلزامية، لكل من هم في عمر الخدمة وفي كامل المناطق الخاضعة لسيطرة العثمانيين في حينها.
ويتناول العمل حياة حياة أربعة شبان عرب في جامعات اسطنبول يجدون أنفسهم في رحلة ستغير مصيرهم خلال فترة "سفربرلك".
وتسلط هذه الملحمة التاريخية، التي يشارك فيها العشرات من الممثلين العرب، أفول نجم الدولة العثمانية وزيادة الوعي العربي الذي يثور مطالبا بالاستقلال.
يذكر أن مسلسل "سفربرلك" كان من المفترض أن يكون شراكة بين المخرجين السوريين الليث حجو وحاتم علي، إلا أن وفاة الأخير أسفرت عن تولي الليث حجو الإخراج منفردا.
ويشارك في العمل من النجوم عابد فهد وأنس طيارة ومحمد بخش وعبدالرحمن اليماني وغيرهم.