داليا مصطفى: استرددت حقوق نساء كثيرات في "علاقة مشروعة"

كشفت الفنانة المصرية داليا مصطفى أن دورها في مسلسل "علاقة مشروعة" جعلها "تسترد حقوق الكثير من النساء"، وفق تعبيرها.

وكانت "مصطفى" أعربت عن سعادتها الكبيرة في المشاركة في المسلسل، الذي عرض خلال شهر رمضان هذا العام.

وأكدت، خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن العمل لاقى أصداء إيجابية، لأنه ناقش الأزمات العائلية والمشكلات المجتمعية خاصة "الخيانة الزوجية" بإطار درامي مشوق.

وأرجعت سبب قبولها دور "عالية" في المسلسل يعود إلى طبيعة الشخصية الهادئة التي استفزتها، مضيفة أن الشخصية تمثل العديد من النساء في المجتمع، كما يجيب الدور عن السؤال الذي يتردد في أذهان النساء وهو: "ما السبب الذي يدفع الرجل لخيانة زوجته؟".

ويناقش مسلسل "علاقة مشروعة" مجموعة من القضايا الاجتماعية، مثل: الأزمات الأسرية، والعنف الزوجي، والزواج المتعدد.

وتدور أحداث العمل في قالب درامي تشويقي، يعرض شكل علاقة شخصية "عمرو" التي يؤديها ياسر جلال، بزوجته "عالية- داليا مصطفى"، وأولاده المراهقين.