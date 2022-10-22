ما حقيقة وصية الفنانة شيرين عبدالوهاب؟

علق الدكتور حسام لطفي المحامي السابق للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على تصريحات زوجها السابق الفنان حسام حبيب حول وصية كتبتها الفنانة لتأمين مستقبل بناتها، خوفا من أن يأخذ أحد حقهن.

وقال حسام لطفي في تصريح لـ "إرم نيوز": "الفنانة شيرين عبد الوهاب كما يعلم الفنان حسام حبيب - بحكم صلته القوية بها- كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها لدي، وكلامه في هذا الشأن صحيح".

وأضاف محامي شيرين السابق: "كتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها حيث لا يحل لمسلم أن يبيت فوق ثلاث ليال إلا ووصيته تحت رأسه، وقد فعلت، ومثلي لا يملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر".

وتابع حسام لطفي: "شيرين عبد الوهاب عزيزة على كل من يعرفها، ويكفيها رصيدها لدى جمهورها من الحب، فهي في أيد أمينة محاطة بمن تحب، ومثلي يحفظ الأمانات ويعتز بثقة الفنانة شيرين فيه، وهي ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها، كتب الله للجميع السلامة".

وبسؤاله عن تصريحات حسام حبيب الأخرى حول أزمتهما، أكد حسام لطفي أنه لم يتابع تصريحاته لوجوده خارج مصر، موضحا أنه لن يكشف أي سر ائتمنته عليه شيرين أو أي فنان ممن يثقون به.

وكان الفنان حسام حبيب قد كشف أنه لم يحصل على أي أموال من زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أنه أمن مستقبل بناتها بوضع وديعة كبيرة لهن لا يستطيع أحد فكها غيرهن.

وأضاف حبيب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "اللي دمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، وقالي هسحب فلوسها كلها ورحت وقتها لشيرين وقولتها لازم تفتحي حسابك وتأمني بناتك وعملتها وصية برة وعندها فلوس لبناتها برة ودي مفاجأة ليهم من دلوقتي".

وتابع حسام حبيب: "شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار في المستشفى، وكانت رافضة الأكل لمدة 3 أيام وعلى ظهرها أثار ضرب، وسارة الطباخ لما كلمتني عشان تطمن على شيرين قلتلها هي مش كويسة خالص ومحتجزة في المستشفى، وهي كلمت اللي المفروض خصيمي المحامي بتاع شيرين واتصل بيا عشان يساعدني، أنا كنت قاعد بعيط قدام المستشفى، والليلة اللي اتضربت فيها شيرين مكنتش قادر أنام وكنت باخد منومات لـ 4 أيام".