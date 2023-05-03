سيف الدين سبيعي يهاجم نضال الأحمدية بعد اتهامه بـ"المثلية"

هاجم الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، صاحبة مجلة "الجرس" الإعلامية نضال الأحمدية - دون أن يسمها - بعد منشور نشرته المجلة يتضمن إساءة له.

وكانت حسابات مجلة "الجرس" على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت مقطع فيديو يعود للمخرج السوري من كواليس إخراجه أحد الأعمال الدرامية، معلقة على ألوان قوس قزح على "تي شيرت" كان يرتديه، ومحاولة التشكيك حول دعمه لـ"المثلية".

وجاء في منشور المجلة: "ما هذا العلم على صدر المخرج السوري سيف الدين سبيعي"، وذلك في تلميح غير مباشر إلى الألوان التي ترمز إلى "المثلية".

وسخر الفنان سيف الدين سبيعي من المنشور، وصاحبة المجلة فيما يبدو الإعلامية "الأحمدية"، حيث كتب: "طيب بالله عليكون.. في أغبى من هيك!!؟؟ بس لو أعرف وين بتصف المكنسة تبعها".