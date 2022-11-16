وفاة الشاعر المصري إبراهيم الدرواني

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، الشاعر والسيناريست إبراهيم الدرواني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأغنيات.

وقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.