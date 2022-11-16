وفاة الشاعر المصري إبراهيم الدرواني
نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، الشاعر والسيناريست إبراهيم الدرواني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأغنيات.
وقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
والراحل إبراهيم الدرواني من مواليد، العام 1955، وقدم عددًا كبيرًا من الأغنيات لنجوم الوطن العربي أبرزها "غنى الحمام" لفنان العرب محمد عبده، و"زمن العجايب" لجورج وسوف، و"المعادلة الصعبة" للفنان اللبناني راغب علامة، و"نظرة فابتسامة" للفنان اللبناني علاء زلزلي.
كما كتب الراحل قصص وسيناريهات العديد من الأفلام السينمائية، ومنها: فيلم الدرب الأحمر، العام 1980، وفيلم الفحامين العام 1987.