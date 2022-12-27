"المطرب النقاش" يحصل على عضوية نقابة الموسيقيين في مصر

وتصدر "المطرب النقاش" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره في فيديو وهو يغني أثناء عمله؛ ما نال إعجاب العديد من الفنانين والجمهور.

ونشر أحمد سالم صورة وثق بها لحظة حصوله على بطاقة عضوية نقابة المهن الموسيقية عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها: "شكرا نقابة المهن الموسيقية شكرا لسيادة النقيب مصطفى كامل.. أتمنى من الله أن أكون دائما عند حسن ظنكم وانتظروا قريبًا أغاني ليا ويا رب تعجبكم".

وطرح "المطرب النقاش" قبل أيام أولى أغانيه والتي تحمل اسم "البطة السودة"، والذي يشاركه في غنائها الفنان رامي جمال تنفيذا لوعده له.