"المطرب النقاش" يحصل على عضوية نقابة الموسيقيين في مصر
أعلن أحمد سالم المعروف باسم "المطرب النقاش" حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر، مقدما الشكر إلى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على ثقته في موهبته.
وتصدر "المطرب النقاش" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره في فيديو وهو يغني أثناء عمله؛ ما نال إعجاب العديد من الفنانين والجمهور.
ونشر أحمد سالم صورة وثق بها لحظة حصوله على بطاقة عضوية نقابة المهن الموسيقية عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها: "شكرا نقابة المهن الموسيقية شكرا لسيادة النقيب مصطفى كامل.. أتمنى من الله أن أكون دائما عند حسن ظنكم وانتظروا قريبًا أغاني ليا ويا رب تعجبكم".
وطرح "المطرب النقاش" قبل أيام أولى أغانيه والتي تحمل اسم "البطة السودة"، والذي يشاركه في غنائها الفنان رامي جمال تنفيذا لوعده له.
وكان الفنان رامي جمال أعلن تبنيه فنيا للشاب أحمد سالم الذي يعمل "نقاشا" بعد انتشار فيديو للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني في أثناء عمله بالنقاشة، مؤكدا أنه سينتج له أغنية، وسيشاركه في غناء أخرى.
وتحول شاب مصري بسيط يعمل "نقاشًا" إلى نجم بسبب مقطع فيديو نشره في أثناء عمله وهو يغني "بكرا يا حبيبي"، وهي إحدى أغنيات الفنانة وردة، التي أبدع النقاش في غنائها؛ ما نال إعجاب النشطاء والنجوم، ليحول دفة "الترند" تجاهه.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، حتى وصل إلى العديد من الفنانين الذين أعربوا عن إعجابهم بموهبة الشاب الغنائية، وبفخامة صوته التي تفوقت على العديد من المطربين المتواجدين على الساحة الغنائية.
وأعلن رامي جمال آنذاك عن إنتاجه أغنية له، قائلًا: "أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو.. وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبلك أعملك ألبوم".