أحمد السقا يكشف حقيقة تقديمه أغنية شعبية مع أوكا

نفى مدير أعمال الفنان المصري أحمد السقا ما أشيع عن تقديمه أغنية شعبية من كلماته بالتعاون مع مطرب المهرجانات "أوكا"، مؤكدا أن ذلك عار تماما عن الصحة.

وقال محمد حسن مدير أعمال "السقا"، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "هذا الكلام غير صحيح، وكل ما نشر من أخبار هي مجرد خيال، لم يتم الاتفاق على أي شيء من هذا القبيل، ولا على تقديم أي أغنية سواء مع أوكا أو غيره".

وكانت مواقع إخبارية محلية تداولت خبر تجهيزأحمد السقا لأغنية لتقديمها بمشاركة مغني المهرجانات أوكا، في عودة له للغناء بعد أن تخلى عنه منذ دخوله السينما، وهي من كلماته وألحان أوكا.

واستنكر مدير أعماله تداول مثل هذه الشائعة، مشددا على أن أحمد السقا ليس مطربا، ولم يعلن عن تقديمه لأي أغنية.

وعلى صعيد آخر، أكد محمد حسن أن هناك العديد من الأعمال المعروضة على الفنان أحمد السقا، ويفاضل بينها في الوقت الحالي، كما أن فيلم "السرب" الذي يقوم ببطولته سيتم عرضه قريبا، على حد قوله.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا هو حفيد المطرب المصري عبده السروجي، الذي ذاع صيته في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي وقدم العديد من الأغاني الوطنية.

ومع اهتمام أحمد السقا في مطلع مسيرته الفنية بالغناء، لكنه لم يقدم سوى أغنية يتيمة في أول فيلم سينمائي له وهو "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ليقوم بعدها بالتركيز على السينما، ليصبح واحدا من أبرز نجومها في الجيل الحالي.