"حجاب" منى زكي في "بوستر" مسلسلها القادم يثير الجدل
أثارت الفنانة المصرية منى زكي الجدل بعد طرح الملصق الدعائي "بوستر" لمسلسلها الجديد "تحت الوصاية" الذي تخوض به الموسم الرمضاني الوشيك، وذلك بسبب ظهورها بوجه شاحب وملامح أكبر من عمرها بسبب ارتدائها للحجاب؛ ما يشير إلى أن الحجاب يقبح وجه المرأة، بحسب وصف النشطاء.
وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على منى زكي، متهمين إياها بالإساءة للحجاب، وإظهار المحجبات بشكل قبيح.
وكتب يوسف الدموكي على "فيسبوك": "غالبًا والله أعلم، ستخبرنا الفنانة التحررية العظيمة منى زكي بهموم الفتيات المحجبات، المقهورات "تحت الوصاية"؛ وصاية المجتمع، ووصاية الدين، ووصاية الأهل، الذين يجبرونها على إثقال حاجبيها أكثر، ويقهرونها بالبندانة البيضاء، ويعذبونها بينما ستبكي في غرفتها وحدها آخر الليل".
وأضاف: "حتى تتحرر منى زكي من هذه الوطأة، وتنفجر في وجه الجميع، وتخلع هذا العبء -خلعت الأصعب من ذلك من قبل- وستنفصل عن زوجها المنغلق الذي يزعجها دائمًا بغيرته الزائدة، وستذهب لآخر يقنعها أنها جميلة وليس شرطًا خلع حجابها، لكن من حقها أن تفعل كل شيء، وستسعى طبعًا لإقرار قانون جديد من أجل "المرأة" التي تريدها منى زكي في المجتمع".
فيما كتب أحدهم: "زي ما حضرتك شايف كدا البوستر بتاع المسلسل جايب منى زكى كأنها عندها 60 سنة ودا بسبب (الحجاب) اللى لابساه فى قصة المسلسل، دا لو افترضنا إن دا اسمه حجاب أصلا !!".
وأضاف: "طالما (محجبة) يبقى لازم حواجبها تكون شبه المقشة وكسرة النفس والتعقيد والضعف باينة فى ملامحها، ثم يقرر المخرج إنه لازم تفكر فى التحرر والانطلاق وإثبات الذات فتقلع الحجاب (ويارب تيجى ع الحجاب بس) وتتحرر وتثبت نفسها، حاجات بقا النسوية والاسترونج اندبندنت وومان اللى حضراتكوا تعرفوها".
وتابع: "طبعًا اسم المسلسل (تحت الوصاية) اللى هو البنت بقا المغلوبة على أمرها بسبب العادات والتقاليد فتكون ينطبق عليها حديث (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) لكن دا مش بيعجب".
وأكمل: "الحقيقة أن الحاجات دي فعلا بتسيب أثرا فى نفوس البنات، الحقيقة أن الحاجات دي مقصودة جدا ومتعمدة ومخطط لها بذكاء، والحقيقة أن المسلسل هينجح كعادة أى شيء تافه فى مجتمعنا (المتدين بطبعه)، قولتلى بقا الزلازل سببها إيه؟".
من جانبه، دافع الفنان خالد سرحان عن زميلته، إذ نشر الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وعلق عليه: "منى زكي نجمة كبيرة وفنانة موجودة في قلوبنا كلنا، مش فاهم ليه في ناس بكم من الحقد غير عادي عايزة تشوه رموزنا، مش كل يوم هنلاقي منى زكي جديدة بحجم موهبتها وحضورها لكن ده طبعا ما يهمش كارهي الحياة ومدعي التدين، كل التقدير لمنى وشخصيتها المتفردة وإبداعها".
وتضامنت الفنانة نشوى مصطفى مع منى زكي، إذ كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ممثلة مصرية مهمة وكبيرة ومستنية أشوف مسلسل عظيم يامنى ربنا يوفقك".
يذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج.