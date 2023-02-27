"حجاب" منى زكي في "بوستر" مسلسلها القادم يثير الجدل

وكتب يوسف الدموكي على "فيسبوك": "غالبًا والله أعلم، ستخبرنا الفنانة التحررية العظيمة منى زكي بهموم الفتيات المحجبات، المقهورات "تحت الوصاية"؛ وصاية المجتمع، ووصاية الدين، ووصاية الأهل، الذين يجبرونها على إثقال حاجبيها أكثر، ويقهرونها بالبندانة البيضاء، ويعذبونها بينما ستبكي في غرفتها وحدها آخر الليل".

وأضاف: "حتى تتحرر منى زكي من هذه الوطأة، وتنفجر في وجه الجميع، وتخلع هذا العبء -خلعت الأصعب من ذلك من قبل- وستنفصل عن زوجها المنغلق الذي يزعجها دائمًا بغيرته الزائدة، وستذهب لآخر يقنعها أنها جميلة وليس شرطًا خلع حجابها، لكن من حقها أن تفعل كل شيء، وستسعى طبعًا لإقرار قانون جديد من أجل "المرأة" التي تريدها منى زكي في المجتمع".

فيما كتب أحدهم: "زي ما حضرتك شايف كدا البوستر بتاع المسلسل جايب منى زكى كأنها عندها 60 سنة ودا بسبب (الحجاب) اللى لابساه فى قصة المسلسل، دا لو افترضنا إن دا اسمه حجاب أصلا !!".

وأضاف: "طالما (محجبة) يبقى لازم حواجبها تكون شبه المقشة وكسرة النفس والتعقيد والضعف باينة فى ملامحها، ثم يقرر المخرج إنه لازم تفكر فى التحرر والانطلاق وإثبات الذات فتقلع الحجاب (ويارب تيجى ع الحجاب بس) وتتحرر وتثبت نفسها، حاجات بقا النسوية والاسترونج اندبندنت وومان اللى حضراتكوا تعرفوها".