جواد العلي يرد على "المتنمرين" عليه
رد المطرب السعودي جواد العلي على "المتنمرين" عليه، داعيا إياهم للتوقف عن استخدام الألفاظ المسيئة.
وطلب العلي من متابعيه، في فيديو بثه عبر حسابه في "تيك توك"، انتقاء الألفاظ، واستخدام ألفاظ أكثر إيجابية.
وقال إنه "ينزعج من تعليقات بعض المتابعين حين يقومون بالتنمر على المشاهير"، مطالبا من "لا يرغب في رؤية فنان معين بالتوقف عن متابعته، بدلا من السخرية منه".
وعلق في معرض الفيديو: "نصيحة لكم للجميع، وأنصح نفسي دايما، نحاول ننتبه ما يخونا التعبير، مو معقولة فنان طالع أو مذيع أو ممثل، تجي تقلها (يا قدمي)، يعني عيب إنت أسأت لنفسك".
وأضاف: "السلام عليكم، يا مرحبا، ياخي ما تبغى اتابع لا تابع، يعني أبو نوره (الفنان محمد عبده) طالع تقولوا يلا خلاص اعتزل، عيب يعني أنا مرات اتضايق لما اقرا كذا، (..) انا بس أعطي مثال، أنا أتكلم عالجميع".
وكان الفنان السعودي جواد العلي أطلق أغنية "فارس نجد" في مديح نادي النصر لكرة القدم، خاصة بعد انضمام اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.
وهنأ العلي في وقت سابق نادي النصر على انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، معتبرا أن ذلك يمثل "إنجازا عالميا".