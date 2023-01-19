جواد العلي يرد على "المتنمرين" عليه

وعلق في معرض الفيديو: "نصيحة لكم للجميع، وأنصح نفسي دايما، نحاول ننتبه ما يخونا التعبير، مو معقولة فنان طالع أو مذيع أو ممثل، تجي تقلها (يا قدمي)، يعني عيب إنت أسأت لنفسك".

وأضاف: "السلام عليكم، يا مرحبا، ياخي ما تبغى اتابع لا تابع، يعني أبو نوره (الفنان محمد عبده) طالع تقولوا يلا خلاص اعتزل، عيب يعني أنا مرات اتضايق لما اقرا كذا، (..) انا بس أعطي مثال، أنا أتكلم عالجميع".