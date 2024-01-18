عملية كيت الغامضة تحرم العائلة الملكية البريطانية من روح الشباب

تحرم العملية الجراحية الغامضة التي خضعت لها الأميرة كيت ميدلتون، العائلة الملكية البريطانية من أحد أركانها لأشهر عدة مقبلة، في تطور يثير تساؤلات كثيرة لا تزال بلا إجابات، خصوصاً في ظل دخول الملك ووريثه مرحلة انكفاء قسري.

واضطر تشارلز الثالث، وهو قائد المملكة المتحدة و14 دولة أخرى وغالباً ما يكون جدول أعماله مزدحماً للغاية، إلى إلغاء عدد كبير من الالتزامات في الأيام المقبلة قبل عملية جراحية من المقرر أن يخضع لها في الأسبوع المقبل لعلاج تضخم حميد في البروستات.

وفيما شدد قصر باكنغهام على الطبيعة الروتينية لهذا الإجراء الذي يخضع له "آلاف الرجال كل عام"، فهذه أول مشكلات صحية يتم الإعلان عنها للملك البالغ 75 عاماً، والذي تُوّج في أيار/مايو الماضي، وسيتعين عليه الخضوع لـ"فترة قصيرة" من النقاهة.

كما أن وريثه وليام أيضاً بات خارج المشهد حالياً: فقد ألغى التزاماته لأن زوجته كيت، التي لم تظهر علناً منذ قداس عيد الميلاد، دخلت المستشفى الثلاثاء لإجراء "جراحة في البطن".

وأكدت دوائر قصر كنسينغتون أن العملية تمت "بنجاح"، داعية إلى احترام الخصوصية، ومطالبة "بالحفاظ على سرية معلوماتها الطبية الشخصية".

ليس سرطانا

الوضع لا يبدو بسيطاً، إذ يتعين على أميرة ويلز، التي احتفلت أخيراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين، أن تمكث لفترة تراوح بين 10 و14 يوماً في "لندن كلينيك"، وهو مستشفى بارز في منطقة مارليبون الراقية حيث توفي الأمير الراحل فيليب والرئيس الأميركي جون كينيدي، كما يُعرف بوجباته المحضرة على يد طهاة وخدمة حجز العروض الخاصة به.

وقال قصر كنسينغتون في لندن إن فترة النقاهة في منزلها في وندسور في غرب لندن ستستمر على الأقل حتى عيد الفصح في 31 آذار/مارس.

المعلومة الوحيدة التي سمح النظام الملكي بتسريبها تمثلت في أن مرض أميرة ويلز ليس سرطاناً، ما يترك مجالاً لفرضيات أخرى متعددة يتكهن بها الأطباء الذين أجرت الصحف البريطانية مقابلات معهم.

في هذه الأثناء، سيخصص وليام وقتاً للبقاء بجانب زوجته في مرضها ورعاية أطفالهما الثلاثة: جورج (10 سنوات)، وشارلوت (8 سنوات)، ولويس (5 سنوات).