شيرين عبد الوهاب تقاضي شركة إنتاج بتهمة التعدي على حقوق الملكية

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الثلاثاء، مقاضاة شركة "ذي بسمنت" للإنتاج الفني، بتهمة التعدي على حقوق الملكية.

وكلفت الفنانة مستشارها القانوني، الدكتور حسام لطفي، بتوجيه بلاغ بالتعدي على حقوق الملكية ضد الشركة المذكورة، لنشرها كل أغانيها عبر قناة خاصة بها على تطبيق يوتيوب، ومنها أغانٍ مملوكة لشركات أخرى بموجب عقود موقعة بشأنها.

على صعيد منفصل، لوحت الفنانة باللجوء إلى القضاء، بعد إشاعات تحدثت عن ارتباطها بطبيب مصري يدعى تامر سليم، عقب ظهورها معه، محذرة من الزج باسمها في أخبار وصفتها بـ"الكاذبة".

وكتب محاميها "تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف لطفي: "تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وقد كلفتني بملاحقة أدعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون، وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغانٍ جديدة، حيث لا يشغلها حاليًا إلا فنها".