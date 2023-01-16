يحتفي بها غوغل.. من هي الفنانة الراحلة كريمة مختار؟

يحتفي محرك البحث الشهير "غوغل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار الـ 89، التي ولدت في مثل هذا اليوم 16 كانون الثاني/يناير عام 1934.

وقام محرك البحث "غوغل" بتغيير واجهته الرئيسية إلى صورة كريمة مختار، التي ستستمر حتى نهاية اليوم.

والفنانة كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا في 12 كانون الثاني/يناير عام 2017، ولدت في محافظة أسيوط جنوب مصر، واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وتزوجت من المخرج المصري الراحل نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على دخول الفن.

أثرت الفنانة الراحلة الساحة الفنية المصرية والعربية، بالعديد من الأعمال التي تنوعت ما بين الدراما التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرح والفوازير، ووصلت لقرابة الـ70 عملا فنيا، كانت بدايتها مشاركتها في فيلم “ثمن الحرية” عام 1964 مع الراحلين محمود مرسي وعبدالله غيث.