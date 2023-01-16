يحتفي بها غوغل.. من هي الفنانة الراحلة كريمة مختار؟
يحتفي محرك البحث الشهير "غوغل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار الـ 89، التي ولدت في مثل هذا اليوم 16 كانون الثاني/يناير عام 1934.
وقام محرك البحث "غوغل" بتغيير واجهته الرئيسية إلى صورة كريمة مختار، التي ستستمر حتى نهاية اليوم.
والفنانة كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا في 12 كانون الثاني/يناير عام 2017، ولدت في محافظة أسيوط جنوب مصر، واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وتزوجت من المخرج المصري الراحل نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على دخول الفن.
أثرت الفنانة الراحلة الساحة الفنية المصرية والعربية، بالعديد من الأعمال التي تنوعت ما بين الدراما التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرح والفوازير، ووصلت لقرابة الـ70 عملا فنيا، كانت بدايتها مشاركتها في فيلم “ثمن الحرية” عام 1964 مع الراحلين محمود مرسي وعبدالله غيث.
وتميزت كريمة مختار في أعمالها بتقديم دور الأم، فهي واحدة من أهم الفنانات اللاتي قدمن دور الأم في الدراما المصرية. ومن أشهر الشخصيات التي قدمتها الأم “زينب” في فيلم الحفيد عام 1974 مع الراحل عبد المنعم مدبولي، والأم “فهيمة” زوجة أحمد في فيلم “رجل فقد عقله” مع الراحل فريد شوقي وعادل إمام وسهير رمزي وإكرامي عام 1980.
كما جسدت دور الأم في فيلم “وبالوالدين إحسانا” الذي عرض عام 1976، مع الراحل فريد شوقي، إذ جسد الثنائي الراحل حياة أبوين يفعلان ما بوسعهما لابنهما، الذي يزدريهما، إضافة إلى الأدوار العديدة التي تميزت في دور الأم فيها.
أما الدور الأبرز الذي جسدت فيه كريمة مختار دور الأم، في الألفية الجديدة، وأصبح اسمها في المسلسل لقبا تنادى به حتى وفاتها، فهو عندما جسدت دور “ماما نونا” في مسلسل “يتربى في عزو” الذي عرض عام 2007، مع الفنان يحيى الفخراني.
ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها الفنانة الراحلة، “نحن لا نزرع الشوك” مع صلاح قابيل ومحمو ياسين عام 1970، و"الحفيد" 1974، و"“أميرة حبي أنا” في نفس العام، مع سعاد حسني، وحسين فهمي، وسهير البابلي، وعماد حمدي، و"رجل فقد عقله" عام 1980.
كما شاركت في أفلام "يارب ولد" عام 1984 مع فريد شوقي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز، وأحمد بدير وإكرامي، وقدمت أيضا دور الأم، وكذلك “الليلة الموعودة” عام 1984 مع فريد شوقي وأحمد زكي، وجسدت أيضا دور الأم في "سعد اليتيم"عام 1985، و"الفرح" عام 2009 مع خالد الصاوي، وغيرها.
وقدمت في الدراما التلفزيونية 24 مسلسلا بينها: "الأنصار" عام 1968، و“الليلة الموعودة” عام 1978، و"البخيل وأنا" عام 1990، و“أغلال ناعمة” عام 2000، و"أدهم وزينات و3 بنات" عام 2003، و"يتربى في عزو" عام 2007، و"زهرة وأزواجها الخمسة" عام 2010 وغيرها".
أما في المسرح، فقدمت فيه أشهر أدوارها المسرحية، عندما شاركت في مسرحية "العيال كبرت".