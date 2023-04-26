البحرين.. فتح تحقيق في قضية النصب على هاني شاكر

فتحت هيئة البحرين للسياحة تحقيقا بشأن قضية النصب التي تعرض لها الفنان هاني شاكر، من متعهد حفله الأخير في المملكة، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة في بيان لها أنها تحرص على تطبيق اللوائح والقوانين، بشأن ما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، لحفظ حقوق جميع الأطراف.

ونوهت إلى أنها بدأت تحقيقا عاجلا بعد تداول مقطع فيديو للفنان هاني شاكر من حفله في البحرين، يعلن من خلاله تعرضه وفرقته إلى عملية احتيال من قبل متعهد حفله.

وأضافت الهيئة أنها تحقق في هذا الموضوع مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية.

كما شددت على أنها تحرص على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات، بما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهاني شاكر يصر من خلاله على إحياء الحفل دون مقابل بعد إعلانه عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل متعهد حفلته هو وفرقته.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد أعلنت في عدة تغريدات لها عبر حسابها في "تويتر" أنها قامت بحجز 20 تذكرة لحفلة هاني شاكر، وتمكنت من استرداد قيمتها من شريك المتعهد في الحفل، مشيدة في الوقت ذاته بموقف الفنان هاني شاكر واستكماله الحفل رغم عدم أخذ مستحقاته هو وفرقته.

ونشرت السعيد صورة عن جواز سفر، قالت إنها تعود للمتعهد المحتال، مطالبة وزارة الداخلية البحرينية بالتحقيق في الواقعة.