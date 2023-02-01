مرشح لجائزة الأوسكار.. "خلف الشمس" فيلم يروي قصة فتاة تبحث عن والدها المفقود

يروي فيلم "خلف الشمس" للمخرجة الأسكتلندية شارلوت ويلز قصة أب وابنته، ويغوص في مناطق الظلّ التي تحتفظ بها الذاكرة خلال رحلة سياحية في تركيا، انتهت بفقدان الأب في ظروف غامضة لم تنكشف رغم مرور 20 عامًا.

ونال هذا الفيلم الجائزة الكبرى في مهرجان دوفيل للسينما في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مرشح لجائزة "الأوسكار" للعام الجاري، ويُعدّ أول فيلم روائي طويل للمخرجة الأسكتلندية شارلوت ويلز ويتم عرضه هذه الأيام في القاعات الفرنسية.

ويعد الفيلم واحدًا من الأفلام العاطفية التي تشدّ إليها الجمهور منذ الدقائق الأولى وتنفذ إلى العقل اللاواعي للمتفرج والجزء المدفون في نفس كلّ شخص، لا سيما مع دقة الصورة وطبيعة المواقف المعروضة في الفيلم ودقة تعبيرات الوجوه.

والفيلم الذي قُدم في مهرجان كان خلال 2022 في "أسبوع النقاد" ينتمي إلى هذه الفئة من الأفلام العاطفية التي تخلق الصدمة في البساطة الظاهرة لموضوعها لكنها تكشف في الواقع تدريجيًا وفي ظل أجواء هادئة نوعًا ما كل ما يصنع الحياة ويفككها ويعيد بناءها في محاولة الحفاظ على التوازن.

وتدور أحداث الفيلم على مدى أيام قليلة وتبدأ بفتح "البوم للذكريات" هو آخر ما شاركته صوفي مع والدها، خلال إجازة لمدة أسبوع في أحد النوادي الفندقية على الساحل التركي حيث كانت تبلغ من العمر 11 عامًا بينما كان الأب في الثلاثينات من عمره.