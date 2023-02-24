أمريكا.. السجن 16 عاما للمخرج السابق هارفي واينستين بتهمة اغتصاب ممثلة

قضت محكمة في لوس أنجليس، الخميس، بالسجن 16 عاما، بحق المنتج والمخرج السينمائي السابق، هارفي واينستين، الذي جسد ثقافة تفشي سوء السلوك الجنسي بين رجال المجتمع البارزين بشكل أشعل حركة "مي تو"، وذلك لإدانته باغتصاب ممثلة في لوس أنجليس عام 2013.

وصدر الحكم بعد أن خلصت هيئة محلفين في كانون الأول/ ديسمبر إلى إدانته.