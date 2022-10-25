أخيرًا.. محمد رمضان يتنازل عن "نمبر وان" ويهديه لهذا الشخص

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثناء لقائه بـ المطرب نديم شرفان مؤسس فرقة مياس اللبنانية، وأهداه لقب "نمبر وان" لأول مرة منذ إطلاق هذا اللقب على نفسه.

وظهر محمد رمضان ونديم شرفان في الفيديو الذي نشره الأول عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" وهما واقفان بجوار بعضهما، حيث أخبر رمضان شرفان بأنه "نمبر وان" ليرد عليه المطرب اللبناني قائلا: "إنت رقم واحد".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "شرفني ونورني صديقي الغالي نديم شرفان مؤسس فرقة مياس العالمية.. ترقبوا" مما يشير إلى احتمالية اشتراكهما في عمل غنائي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن رمضان دأب على مشاركة نجوم عرب وأجانب في أغنياته خلال السنوات الماضية.

ويتواجد الفنان محمد رمضان بالعاصمة اللبنانية بيروت لتصوير بعض مشاهده بمسلسل "العمدة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.