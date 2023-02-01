مطور برمجيات ينفق مليوني دولار سنوياً لإدامة شبابه

ويراقب أعضاء الفريق الطبي الخاص بجونسون وظائفه الجسدية ويبتكرون طرقًا لعكس عملية الشيخوخة في كل عضو من أعضائه.

ويستيقظ جونسون، البالغ من العمر 45 عاماً، في الخامسة صباحاً، ويتناول نحو 20 مكملاً غذائياً يومياً، ويتناول نظاماً غذائيا نباتياً صارماً.

ويتألف غذاء الثري الأمريكي الذي يبدو كأنه بعمر 37 عاماً، من الأطعمة المخلوطة بهدف جعل أعضائه مثل تلك التي يبلغ عمرها 18 عاماً.

وباع رجل الأعمال ذات مرة شركته المتخصصة في معالجة الدفع Braintree Payment Solutions إلى شركة eBay مقابل 800 مليون دولار.

وأكد جونسون أن لديه قلب رجل عمره 37 عامًا، وجلد شاب عمره 28 عامًا، وسعة رئة ومستوى لياقة بدنية لشاب عمره 18 عامًا، وكل ذلك بفضل الروتين اليومي الذي يتبعه.

ويركز جونسون هوسه وفريقه الطبي على كل ما يتعلق بالشيخوخة وطول العمر، وتجربة العلاجات الواعدة، وتحليل النتائج التي توصلوا إليها عن كثب على جسم رائد الأعمال التكنولوجي.

وبدأ جونسون رحلته لعكس مسار الشيخوخة قبل بضع سنوات، وقد استثمر بالفعل الملايين في كل من المواهب البشرية والمعدات المتطورة للوصول إلى هدفه النهائي المتمثل في الحصول على جسد يحسد عليه في سن 18 عامًا.