مطور برمجيات ينفق مليوني دولار سنوياً لإدامة شبابه
كشف قطب تقني ومطور برمجيات ثري يدعى بريان جونسون أنه ينفق مليوني دولار سنوياً لإدامة شبابه واختراق طبيعة جسده الحيوية لكبح الشيخوخة.
وينفق جونسون المبلغ الهائل على فريق مكون من 30 طبيباً مهمتهم الأساسية جعل جسده في ريعان الشباب ويبدو أصغر من عمره الحقيقي.
ويراقب أعضاء الفريق الطبي الخاص بجونسون وظائفه الجسدية ويبتكرون طرقًا لعكس عملية الشيخوخة في كل عضو من أعضائه.
ويستيقظ جونسون، البالغ من العمر 45 عاماً، في الخامسة صباحاً، ويتناول نحو 20 مكملاً غذائياً يومياً، ويتناول نظاماً غذائيا نباتياً صارماً.
ويتألف غذاء الثري الأمريكي الذي يبدو كأنه بعمر 37 عاماً، من الأطعمة المخلوطة بهدف جعل أعضائه مثل تلك التي يبلغ عمرها 18 عاماً.
وباع رجل الأعمال ذات مرة شركته المتخصصة في معالجة الدفع Braintree Payment Solutions إلى شركة eBay مقابل 800 مليون دولار.
وأكد جونسون أن لديه قلب رجل عمره 37 عامًا، وجلد شاب عمره 28 عامًا، وسعة رئة ومستوى لياقة بدنية لشاب عمره 18 عامًا، وكل ذلك بفضل الروتين اليومي الذي يتبعه.
ويركز جونسون هوسه وفريقه الطبي على كل ما يتعلق بالشيخوخة وطول العمر، وتجربة العلاجات الواعدة، وتحليل النتائج التي توصلوا إليها عن كثب على جسم رائد الأعمال التكنولوجي.
وبدأ جونسون رحلته لعكس مسار الشيخوخة قبل بضع سنوات، وقد استثمر بالفعل الملايين في كل من المواهب البشرية والمعدات المتطورة للوصول إلى هدفه النهائي المتمثل في الحصول على جسد يحسد عليه في سن 18 عامًا.
وقال: "يقدم الجسم تكوينًا معينًا في سن 18، وهذا حقًا نهج حماسي لتحقيق سن 18 في كل مكان"، مضيفًا أنه يدرك أن بعض الناس قد يعتبرون هوسه بهذا الهدف تشوش، وهذا "متوقع وجيد".
ويشير جونسون وأطباؤه إلى مجموعة التجارب والإجراءات التي يجرونها باسم "مخطط المشروع" Project Blueprint، وفقاً لما أورده موقع odditycentral المنوع.
ويتضمن المخطط إرشادات صارمة للنظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم (في نفس الوقت كل ليلة، وبعد ساعتين فقط من ارتداء النظارات التي تمنع الضوء الأزرق).
وهناك أيضاً العديد من الإجراءات الطبية المتطرفة والمؤلمة في بعض الأحيان لمراقبة وقياس تقدمه، إلى جانب اختبارات الدم المتقدمة والتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية وحتى تنظير القولون.
ومن بين العشرات من العلاجات والإجراءات المدرجة في Project Blueprint، يقوم جونسون بإصلاح أضرار أشعة الشمس على بشرته عن طريق وضع 7 كريمات يومية والحصول على التقشير الحمضي الأسبوعي والعلاج بالليزر.
ويشطف جونسون فمه بزيت شجرة الشاي وبهلام مضاد للأكسدة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، مما يساعده على ما يبدو في الحفاظ على انخفاض التهاب اللثة لدى شاب يبلغ من العمر 17 عامًا.
ورغم اتهامه بأنه يعاني من اضطرابات نفسية تتعلق بالشيخوخة والصحة البدنية والأكل، فإن الأطباء في فريقه جميعهم في حالة من الرهبة من تفانيه في طول العمر وعكس مسار الشيخوخة.