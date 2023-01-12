ياسر العظمة يعود إلى جمهوره عبر برنامج أسبوعي

وأشار العظمة في إعلانه عن البرنامج، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "فيسبوك"، و"تويتر"، إلى أن البرنامج سيكون مساء كل يوم سبت.

وقال العظمة في منشور الإعلان: "أصدقائي في كل مكان، كونوا على الموعد، برنامج مع ياسر العظمة، كل سبت التاسعة بتوقيت دمشق والسعودية، #ياسر_العظمة نظرةٌ ، فابتسامةٌ ، فسلامٌ …فكلامٌ، فموعدٌ ، فلقاءُ!".