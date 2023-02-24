من روبرت دي نيرو إلى أنجلينا جولي.. نجوم يعانون من أمراض مزمنة
تُسلط الأضواء دائمًا على المشاهير، خاصة ما يتعلق بأدق تفاصيل حياتهم الشخصية بجانب المهنية، ودائمًا ما يكونون مركز اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أنه في معظم الأحيان، يتم التركيز على ما ينعم به النجوم والمشاهير من ترف وجوانب إيجابية لحياتهم اللامعة، إلا أنه قلما يُعرف عن معاناتهم والجانب المظلم للشهرة، فالكثير من أبرز النجوم يعانون من مشاكل صحية خطيرة.
وفي هذا التقرير، نتناول مجموعة متنوعة من نجوم كشفوا عن معاناتهم من أمراض مزمنة وخطيرة.
كريس هيمسوورث
صدم كريس الشهير بشخصية "ثور"، محبيه حول العالم عندما كشف عن إصابته ببدايات زهايمر، وتحذير الأطباء له من تطور الحالة عما قريب، مشيرًا إلى أنه يفكر في الاعتزال قبل أن تتدهور حالته.
بروس ويليس
دُهش محبو النجم الأمريكي مؤخرًا بعد الكشف عن إصابته بالخرف، وتحديدًا الخرف الجبهي الصدعي، وهو مرض لا علاج له، يؤدي لمشاكل في الحركة والسلوك وتغيرات في الشخصية، كما يؤثر على الكلام والنطق، جنبًا الى جنب مع تدهور الحالة وتفاقمها بمرور الوقت.
أنجلينا جولي
أصيبت جولي بسرطان الثدي، وسبق أن خضعت على إثره لجراحة، وكشفت تقارير أن إصابة جولي بهذا النوع من السرطان جاء نتيجة إصابتها بتحور غير طبيعي في أحد الجينات يُعرف بأنه يزيد خطر إصابة السيدات بسرطان الثدي.
تشارلي شين
وكان قد كشف الممثل الأمريكي الشهير بدوره في مسلسل Two and a Half Men، عن إصابته بمرض الإيدز.
روبرت دي نيرو
سبق وكشف المتحدث الرسمي باسم دي نيرو، أن النجم الأمريكي شخصت إصابته بسرطان البروستاتا عام 2003، مشيرًا إلى حرصه على متابعة صحته واتباع التعليمات، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بحالته.
ليدي غاغا
رغم نشاطها الفني، إلا أن الكثيرين يجهلون حقيقة أن ليدي غاغا تعاني من الألم العضلي الليفي الشهير بـ"فيبرومالغيا"، وهي حالة تسبب آلامًا في مختلف أنحاء الجسم، عادة ما تكون مستمرة، إذ تستهدف هذه الحالة جزءًا كبيرًا من الأنسجة الرخوة، ويمكن أن تؤثر سلبًا على النوم والذاكرة، كما تسبب إرهاقًا وتشوشًا ذهنيًا.
هيو جاكمان
لا يعرف الكثيرون أن النجم الأسترالي، صاحب شخصية "وولفرين" الشهيرة يعاني من سرطان الجلد، وتم تشخيص إصابته بسرطان الخلايا القاعدية وخضع لأكثر من جراحة.
سيلينا غوميز
تعاني سيلينا من مرض الذئبة، وهو مرض مناعي مزمن يمكن أن يسبب تلفًا في أي من أجزاء الجسم، وحتى الأعضاء، كما يمكن أن يؤثر على الذاكرة والمفاصل، وساهمت الذئبة في خضوع النجمة الأمريكية لجراحة زرع كلية خلال عام 2017.
ليل واين
يعاني الرابر الأمريكي من الصرع، وفي عام 2017 تم نقله إلى المستشفى بعد العثور عليه فاقد الوعي في أحد الفنادق عقب المرور بنوبات صرع متعددة.