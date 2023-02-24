من روبرت دي نيرو إلى أنجلينا جولي.. نجوم يعانون من أمراض مزمنة

تُسلط الأضواء دائمًا على المشاهير، خاصة ما يتعلق بأدق تفاصيل حياتهم الشخصية بجانب المهنية، ودائمًا ما يكونون مركز اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أنه في معظم الأحيان، يتم التركيز على ما ينعم به النجوم والمشاهير من ترف وجوانب إيجابية لحياتهم اللامعة، إلا أنه قلما يُعرف عن معاناتهم والجانب المظلم للشهرة، فالكثير من أبرز النجوم يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

وفي هذا التقرير، نتناول مجموعة متنوعة من نجوم كشفوا عن معاناتهم من أمراض مزمنة وخطيرة.