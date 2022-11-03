تسجيلات مسربة توثق اعتداء العارضة كورتني كليني على حبيبها قبل قتله

كشفت تسجيلات صوتية جديدة صادمة عن إساءة عارضة الأزياء كورتني كليني لحبيبها كريستيان أوبومسيلي، وذلك قبل شهر من إقدامها على طعنه في صدره حتى الموت.

ويُسمع في التسجيلات صوت العارضة الأمريكية وهي تنعت صديقها بـحرف N، الذي يرمز للإساءة العنصرية فيما يبدو، إضافة إلى تهجمها عليه بألفاظ بذيئة أخرى.

وتواجه كورتني كليني، 26 عاما، تهمة القتل من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة، بعد إقدامها على طعن كريستيان أوبومسيلي، 27 عاما، بطعنات قاتلة في صدره، بعد شجار دب بينهما في شقتهما في ميامي في الثالث من أبريل/نيسان الماضي.

وتظهر التسجيلات، التي تم تقديمها كأدلة تدين كليني في المحكمة، أنها صرخت بشتائم عنصرية ضد أوبومسيلي، وصرخت في وجهه عدة مرات، قبل أن تطلب منه أن يبتعد عنها، وفق ما نقلته صحيفة "ميامي هيرلد".

وتكشف التسجيلات عن العلاقة المضطربة بين الحبيبين، وخروج تصرفات كليني أكثر من مرة عن السيطرة، حيث يسلط أحد المقاطع التي وثقتها كاميرا مراقبة في مصعد، قبل شهرين من مقتل أوبومسيلي، تلقيه الضرب واللكم من قبل كليني، فيما كان يجاهد طوال الوقت في إبعادها عنه.