الفنانة المغربية جميلة الهوني تقيم دعوى لإسقاط "ولاية الأب" عن ابنها

انعقدت بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الاثنين، أولى جلسات قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني ضد طليقها الفنان أمين الناجي؛ لإسقاط "ولاية الأب"، وسط تضامن كبير مع الفنانة الشهيرة.

وتحولت قضية الفنانة المغربية إلى قضية رأي عام في المملكة، حيث أماطت اللثام عن "الظلم" الذي تعاني منه بعض الأمهات بسبب موضوع "ولاية الأب"، وحيال ذلك، قررت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة إدخال القضية للمداولة على أن تبت فيها الاثنين المقبل، قبل النطق بالحكم النهائي.

وحضرت الهوني الجلسة بينما غاب طليقها الفنان أمين الناجي رغم التواصل معه بالاستدعاء، وقالت الفنانة في تصريحات صحفية إنها "سلكت المسطرة القضائية مع طليقها من أجل الوصاية على ابنها وإسقاطها عن الأب نظرًا لغيابه عنه ماديًا ومعنويًا".

وأضافت أنها "عندما تحتاج لوثائق إدارية تخص دراسة ابنها أو الأنشطة الموازية التي يقوم بها، فهي مجبرة على موافقة طليقها رغم غيابه، لذلك قررت رفع دعوى قضائية ضده لكي تتكفل بتسيير جميع أمور ابنها".