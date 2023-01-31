زهير عبدالكريم: "خسرت مسلسلات بسبب صورتي مع الحذاء العسكري"

وقال خلال استضافته في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، إن "أحد أصدقائه زاره في حينها، وسأله إن كان يرغب في مرافقته لإدلب لرفع معنويات جنود الجيش السوري، فوافق من فوره".

وأضاف "عبدالكريم" أنه "صلى آنذاك ركعتين، وخرج باتجاه إدلب وهو على وضوئه، تحسبا (لاستشهاده)"، وفق تعبيره.

وتابع في معرض حديثه عن جنود الجيش السوري: "انا ماني أحسن منن وماني أشرف منن، طلعت على وضوئي رحنا باتجاه ادلب".