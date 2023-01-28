لماذا غابت ميغان عن جولات الأمير هاري الترويجية لمذكراته؟
أثار موقف ميغان ماركل الكثير من الجدل والتساؤلات حول السبب وراء ترك الأمير هاري بمفرده أثناء الترويج لمذكراته المثيرة للجدل التي حطمت الأرقام القياسية، حيث قام بذلك منفردًا ولم تظهر "ميغان" بصحبته في أي مكان.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم ترافق ماركل زوجها الأمير هاري في جولاته المكثفة في الأستوديوهات والمقابلات التي قام بها للترويج للمذاكرات.
وقالت الصحيفة، إنه عندما ظهر "هاري" يتحدث أمام الجمهور عن سلسلة من الموضوعات الصعبة مثل تعرضه للهجوم الجسدي من قبل شقيقه، وأكثر الأمور حساسية في فترة شبابه، كان من غير المعتاد أن تختفي زوجته عن الأنظار.
وبالرغم من ذلك، فقد كتب تقديرًا لميغان في مذكرات Spare، قائلًا: "كان هذا الكتاب مستحيلًا، منطقيًا وجسديًا وعاطفيًا وروحيًا بدونك، معظم الأشياء ستكون مستحيلة بدونك".
ولم يُشاهد الزوجان معًا في الأماكن العامة، منذ 7 ديسمبر، حينما ظهرا سويًا في نيويورك؛ لتلقي جائزة "Ripple of Hope" نظرًا لعملهما في مجال العدالة العرقية والصحة العقلية.
ومنذ تلك اللحظة، لم تظهر "ميغان" إطلاقًا خلال مقابلات الأمير هاري مع توم برادبي على شبكة ITV أو خلال مقابلته مع أندرسون كوبر على شبكة "سي إن إن"، بالرغم من أنه تم تصوير هاتين المقابلتين في منزلهما الريفي في مونتيسيتو، بكاليفورنيا.
وبالمثل، لم تصاحب "ميغان" الأمير هاري أثناء مقابلته مع ستيفن كولبير في برنامج "The Late Show" عشية نشر مذكراته في نيويورك.
وتسبب ذلك الفراغ في انتشار مجموعة متنوعة من النظريات والاقتراحات على الإنترنت، حيث قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، إن "ميغان" كانت أكثر حذرًا بشأن المذكرات، وربما أثارت مخاوف بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة صحيحة، ولكن رأت صحيفة "ديلي ميل" أن سبب الغياب العلني لـ"ميغان" يعود لشيء أكثر إستراتيجية، وليس ناتجًا عن مخاوف غامضة أو أنه يعود لانقسام مفاجئ في علاقتهما.
وأشارت المصادر أيضًا، إلى أنه جزء من نهج مدروس بعناية لتحييد بعض النقاد، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لمزيد من المشاريع المربحة في المستقبل.
وأضاف تقرير "ديلي ميل" أن غياب ميغان الملحوظ كان مخططًا للهروب من الاتهامات التي تحيط بهما، وهي أن هاري يتم التلاعب به من قبل زوجته، وهي الاتهامات التي عبر عنها الزوجان بالاستنكار باعتبارها تصيدًا عنصريًا يعبر عن كراهية النساء.
فيما قال أحد أصدقاء هاري وميغان إن الزوجين عادةً ما يتركان بعضهما البعض للترويج لمشاريعهما الفردية، وقد كانت مذكرات "Spare" شيئًا من هذا القبيل.
وأشار مصدر آخر إلى أن "ميغان" و"هاري" يتبعان إستراتيجية موجهة، وهي إجراء ارتباطات فردية للجمهور، حتى تتمكن "ميغان" من استعادة سمعتها، والهروب من الظل الذي تلقيه عليها الشخصيات الذكورية.
وعلى الجانب الآخر، أوضحت الصحيفة أن غياب "ميغان" كان جزءًا من خطة علاقات عامة طويلة المدى، لتكون أكثر هدوءًا، وبعيدة عن المشكلات أثناء الترويج لمذكراتها الخاصة المقبلة.