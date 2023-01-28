لماذا غابت ميغان عن جولات الأمير هاري الترويجية لمذكراته؟

أثار موقف ميغان ماركل الكثير من الجدل والتساؤلات حول السبب وراء ترك الأمير هاري بمفرده أثناء الترويج لمذكراته المثيرة للجدل التي حطمت الأرقام القياسية، حيث قام بذلك منفردًا ولم تظهر "ميغان" بصحبته في أي مكان.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم ترافق ماركل زوجها الأمير هاري في جولاته المكثفة في الأستوديوهات والمقابلات التي قام بها للترويج للمذاكرات.

وقالت الصحيفة، إنه عندما ظهر "هاري" يتحدث أمام الجمهور عن سلسلة من الموضوعات الصعبة مثل تعرضه للهجوم الجسدي من قبل شقيقه، وأكثر الأمور حساسية في فترة شبابه، كان من غير المعتاد أن تختفي زوجته عن الأنظار.

وبالرغم من ذلك، فقد كتب تقديرًا لميغان في مذكرات Spare، قائلًا: "كان هذا الكتاب مستحيلًا، منطقيًا وجسديًا وعاطفيًا وروحيًا بدونك، معظم الأشياء ستكون مستحيلة بدونك".

ولم يُشاهد الزوجان معًا في الأماكن العامة، منذ 7 ديسمبر، حينما ظهرا سويًا في نيويورك؛ لتلقي جائزة "Ripple of Hope" نظرًا لعملهما في مجال العدالة العرقية والصحة العقلية.

ومنذ تلك اللحظة، لم تظهر "ميغان" إطلاقًا خلال مقابلات الأمير هاري مع توم برادبي على شبكة ITV أو خلال مقابلته مع أندرسون كوبر على شبكة "سي إن إن"، بالرغم من أنه تم تصوير هاتين المقابلتين في منزلهما الريفي في مونتيسيتو، بكاليفورنيا.