وفاة الشاعر السعودي محمد بن جرشان
توفي، اليوم الأحد، الشاعر السعودي محمد بن جرشان بمسقط رأسه في محافظة تربة غربي المملكة العربية السعودية.
ونعى مدونون وشعراء ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر الراحل، الذي كشفت وسائل إعلام محلية أنه سيدفن بعد ظهر الأحد بمسقط رأسه.
وكتب الصحفي السعودي حمود البقمي: "نسأل الله الرحمة والمغفرة للشاعر محمد بن جرشان البقمي وأن يسكنه فسيح جناته . عزاؤنا لـ أبنائه وأقاربة ولقبيلة الجبلان والبقوم عامة".
وقال طلال عجيل الحربي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أحسن الله عزاء ذويه ومحبيه.. فقدنا رمزا وركنا من أركان الساحة ممن لهم سجل ناصع، وتاريخ مشرف.. الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ".
وكتب المغرد مسلط الجبلي: "نعزي أنفسنا في وفاة الشاعر محمد بن جرشان، وصادق العزاء والمواساة لأبنائه وقبيلة البقوم "نسأل الله له الرحمة والمغفرة".
والشاعر ابن جرشان هو محمد بن سعد بن طامح الموركي البقمي (الشهير بابن جرشان) ولد في أواخر النصف الأول من القرن الماضي في محافظة تربة، وقد اشتهر في السعودية والخليج بشعر المحاورة.
ويعتبر جرشان من شعراء الصف الأول في مهرجان الجنادرية والمغترة وحفلات أبها، وفق ما ذكرت صحيفة الرياض المحلية.