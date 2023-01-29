وفاة الشاعر السعودي محمد بن جرشان

توفي، اليوم الأحد، الشاعر السعودي محمد بن جرشان بمسقط رأسه في محافظة تربة غربي المملكة العربية السعودية.

ونعى مدونون وشعراء ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر الراحل، الذي كشفت وسائل إعلام محلية أنه سيدفن بعد ظهر الأحد بمسقط رأسه.

وكتب الصحفي السعودي حمود البقمي: "نسأل الله الرحمة والمغفرة للشاعر محمد بن جرشان البقمي وأن يسكنه فسيح جناته . عزاؤنا لـ أبنائه وأقاربة ولقبيلة الجبلان والبقوم عامة".