جيجي حديد ودي كابريو.. "حب عميق لكن غير جدي"

وصفت مجلة "إيل" النسائية، العلاقة بين عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، والنجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو بأنها "غير جدية رغم أنهما يتبادلان حبًّا عميقًا".

وكانت المجلة في ذلك تفسّر كيف أن حديد لم تأبه لظهور دي كابريو الأسبوع الماضي مع عارضة الأزياء فيكتوريا لاماس البالغة من العمر 23 عامًا، علمًا أن جيجي وليوناردو، كانا شوهدا معًا في أكثر من مناسبة قريبة، وشاعت تقارير صحفية عن مواعدات خاصة لم ينفها أي منهما.

ونقلت المجلة عن مصادر خاصة تأكيدها أن "حديد ودي كابريو يحب بعضهما بعضًا كثيرًا لكن لا أحد منهما يريد أي شيء جاد في الوقت الحالي، فأولوية جيجي هي ابنتها"، في إشارة إلى الطفلة خاي التي ترعاها جيجي مع زوجها السابق زين مالك الذي انفصلت عنه في سبتمبر 2021.