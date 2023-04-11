"الشوارب" تجر الفنان العراقي أحمد وحيد للقضاء

أثار مشهد من مسلسل تلفزيوني جدلًا في العراق، بعد اتهام القائمين عليه بـ"الإساءة" إلى القاضي محمد عريبي، المعروف بمحاكمته الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتطور الهجوم على المسلسل، ليصل إلى القضاء العراقي، بعد أن قرر محام رفع قضية ضد مواطنه الفنان أحمد وحيد بدعوى "استهزائه" من القاضي الراحل عريبي.

فيما نفى الفنان العراقي هذه الاتهامات، بعد أن وصل الأمر إلى القضاء.