اختيار نضال الأشقر لكتابة رسالة "اليوم العربي للمسرح"‎

عبّرت الفنانة والمخرجة المسرحية اللبنانية، نضال الأشقر، عن سعادتها، لاختيارها لتكون صاحبة رسالة اليوم العربي للمسرح، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الـ 14 من "مهرجان المسرح العربي" في بغداد، في 10 كانون الثاني/يناير المقبل، لا سيما في هذه "الأوقات الصعبة والمعقَّدة التي يمر بها العالم العربي".

وقالت الأشقر لـ"إرم نيوز" إن "كلمتها ستركز على حرية التعبير، والإنسان في عالمنا العربي الذي هو بحاجة إلى الانطلاق، والخيال، وأجنحة تطير به إلى هواء طلق، يعبّر فيه وينقله إلى أماكن مختلفة".

وأضافت أن "المسرح ليس مجرد مكان أو عمل مسرحي، إنما هو صرخة مدوية للتوعية والإنقاذ، للفت النظر إلى مآسينا ومشكلاتنا التي نتشارك فيها في العالم العربي"، لافتة إلى أن "هذا هو الفرق بين المسرح الراكد الجامد والمستنقع، وبين المسرح المنطلق والحيِّ، والنابض بالمشكلات والمعالجات الحياتية، والذي يجب أن يكون كذلك".