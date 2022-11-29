وفاة رائد الإذاعة المصرية السيد الغضبان

توفي اليوم الإثنين، رائد الإذاعة المصرية والكاتب الصحفي السيد الغضبان عن عمر ناهز 94 عامًا.

وكتب الإعلامي المصري جمال الشاعر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ترحموا معي على روح أستاذي الغالي العزيز.. انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الصحفي وأحد رواد الإذاعة المصرية السيد الغضبان عن عمر ناهز 94 عاما".

ويعد الراحل من الرعيل الأول للإذاعة المصرية، حيث التحق للعمل بها عام 1954، بعد تخرجه من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1953.